Иностранный бизнес пропустят через фильтр

Вернувшиеся иностранные компании пройдут через фильтрацию. Об этом по итогам встречи Владимира Путина с членами «Деловой России» заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, Западу нужно избавиться от политических барьеров и ориентироваться на интересы бизнеса. Извинений от западных предприятий для возвращения на российский рынок недостаточно, пояснил в свою очередь Путин. Он также признался, что теперь на него выходят лоббисты с просьбами вернуть крупный иностранный бизнес. Какие варианты есть у компаний, чтобы освоить внутренний рынок заново? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин заверил, что многие западные предприятия покинули российский рынок «со слезами». Но именно этим фирмам будет проще всего вернуть утраченные позиции, отметил президент. На встрече с представителями бизнеса глава государства объяснил, что правительство сначала оценит поведение западного бизнеса в последние три года, и только потом примет решение о допуске компаний в страну.

Глава «Деловой России» Алексей Репик в свою очередь предложил президенту использовать механизм возвращения бизнеса через совместные предприятия с российским контролем. По его мнению, такой подход разграничит тех, кто уходил с уважением к потребителю, и тех, кто поддался политической воле властей своих стран. Возвращение иностранных предприятий должно сопровождаться снижением внешнеполитической напряженности, уверен председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев: «Теоретически я за любой вариант возвращения — хоть совместные предприятия, хоть полностью они вернутся. Сейчас невозможно жить в закрытой экономике и не кооперироваться с внешним миром.

Но я настроен гораздо менее оптимистично.

Геополитические проблемы и риски не позволяют реализоваться никакому варианту, и сейчас они не устранены. Когда это произойдет, тогда можно будет разговаривать уже конкретно».

Для того чтобы реализовать предложение «Деловой России», власти должны поменять законодательство в сфере предпринимательства, говорит старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко: «Предложения, которые выдвигаются представителями отечественного бизнеса, не совсем соотносятся с теми законодательными условиями, которые существуют. Бизнес, который уходил и оставлял за собой право на возвращение, заключал соответствующие рамочные контракты, опционные соглашения, которые законодательно отменить нельзя. Если компания заключила на территории РФ сделку о возможности обратного выкупа 90% акций, законодатель не может его ограничить в том, чтобы он из этой сделки мог исполнить только ее половину».

Предложенная схема возврата не привлечет западный бизнес, к тому же места ушедших компаний уже заняты, считает директор Центра исследования экономической политики Экономический факультет МГУ Олег Буклемишев: «На ближайшем горизонте никто не появится, тем более если вы будете рисовать какие-то схемы, связанные с переходом прав собственности, условным или безусловным. Дополнительных цепей для иностранного бизнеса создавать не нужно: просто не будет тех, кто с этим не согласен.

Для того чтобы они вернулись назад, нужен какой-то оптимистичный горизонт экономического развития, тем более все уже захватил китайский бизнес».

По данным аналитиков центра Leave Russia, из-за ухода западных компаний Россия потеряла около 370 тыс. и примерно 260 млрд руб. ежегодных налоговых поступлений. По данным «РИА Новости», уход из России обошелся западным компаниям в $14 млрд. Больше всего потеряли предприятия из алкогольно-табачной сферы и фастфуда.

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Леонид Пастернак