Краб пополз на экспорт

Краб стал более премиальным деликатесом. Как заявляют рестораторы, в этом году закупочные цены выросли в полтора раза, пишет Shopper’s. Эксперты считают, что причиной послужил рост экспорта. За первые три месяца, по данным аналитиков, Россия продала за рубеж 17 тыс. тонн продукта более чем на $440 млн, это почти на четверть больше и по количеству, и по деньгам, чем годом ранее. Половина выручки приходится только на Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Но дело еще в особой системе продаж на внутреннем рынке, отмечает председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Причем, по его словам, из-за этого под угрозой и более популярные морепродукты: «С 2021-го по весну 2025-го была проведена серия аукционов по торговле правом на вылов краба. В результате все такие ресурсы были проданы. Из крабового сегмента рыбного хозяйства было изъято 200 млрд руб. Вот эти деньги, которые заплатили краболовные компании, сейчас вынуждают их корректировать цену реализации на внутреннем рынке. Вторая причина — это серьезнейший рост затрат на производство. В последние три года этот показатель по отношению, допустим, к 2021 году увеличился как минимум на 70%.

Я буквально сегодня у игроков рынка уточнял стоимость продукции: замороженные клешни камчатского краба на московско-питерском рынке стоят порядка 4,2 тыс. руб. за кг. В 2024-м цена была ниже где-то на 20%, в 2023-м — на 30-35%. Так что в ближайшие годы краб, в частности камчатский, окажется по цене где-то в сегменте между красной и черной икрой. Если государство будет еще на аукционы выставлять какие-то водные биоресурсы, которые есть у краболовов (они же ловят еще и минтай, и треску, и пикшу, и окуня, палтуса), то, естественно, все эти затраты размажутся по всем видам рыбной и крабовой продукции. И это будет дальше толкать цены вверх».

Некоторые игроки даже заявляют о дефиците на внутреннем рынке. В сети «Тануки» отметили, что найти качественный продукт стало сложнее. При этом менять поставщиков не получится: снижать затраты за счет качества непозволительно для сегмента. Но переложить расходы в цены для клиентов можно почти безболезненно, говорит генеральный директор сети рыбных ресторанов «Филимонова и Янкель» Андрей Рябечков: «Все поставщики находятся в плюс-минус одних условиях. Рост закупочных цен, конечно, отразился на повышении стоимости для потребителя. Незначительное количество гостей ресторанов в Москве могут себе позволить поесть краба, соответственно, просто издержки перекладываются на долю богатых людей, у которых есть деньги, которые могут позволить себе есть в ресторанах и оплачивать пятизначные чеки».

В прошлом году цены на деликатес резко снизились. Московские рестораны пополняли меню крабовыми позициями, доступные продукты появлялись и в некоторых продуктовых сетях. Вероятно, краболовы пробовали реализовывать продукт для внутреннего потребителя и разочаровались, считает председатель совета директоров медиахолдинга FishNews Эдуард Климов: «Краб есть. Если поставщики будут давать цену, за которую он уходит на иностранные рынки, то никаких проблем у закупщиков внутри России не будет. С краболовов российское государство берет миллиарды рублей, и государство ставит задачу продавать краба за рубеж, потому что стране необходима валютная выручка.

Спрашивается: "Что делать рыбаку?" Как можно одновременно давать высокую цену за рубежом и цену в два раза меньше в России? Такого не бывает. За рубежом сейчас платят много, потому что краб — это всегда премиум, он идет в Китай, Корею, Японию. Если откроются американские рынки (они сейчас закрыты для российского краба), цена, наверное, будет еще больше. Если мы говорим о 2024-м, российские рыбаки просто пробовали внутренние рынки, насколько люди готовы за это платить. Если цена растет, то российский покупатель краба не покупает, потому что дорого.

А правильнее сказать: закупщики не покупают, считая, что в ресторане этого краба за такую цену россияне не купят, а китайцы купят».

При этом аналитики Всероссийской ассоциации рыбопромышленников замечают, что потребление в России в том году выросло на 20%, поставщики продали до 8 тыс. тонн краба. Но, несмотря на санкции, внешние рынки расширяются: в этом году производители начали экспортировать в ОАЭ и Таиланд. Всего за границу уходит больше 90% добычи.

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Анжела Гаплевская