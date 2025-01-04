Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краб меняет нишу

Почему ракообразные стали доступнее

Поставки краба на российский рынок за год выросли на 20%. Все из-за потери ключевых зарубежных каналов сбыта. Отечественные производители из-за санкций не могут продавать улов в США и Евросоюз. При этом в Азию только за девять месяцев они экспортировали около 32 тыс. т краба, это данные профильной ассоциации. А внутри страны российские поставщики реализовали примерно 8 тыс. т продукции.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Это вынужденная мера и она не может полностью компенсировать отсутствие экспорта на западные рынки, отмечает исполнительный директор Северо-западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов: «Цены по отношению к 2021 году снизились в четыре раза. Иллюзия о крабе как о золотой жиле базируется на экстремально высоких ценах во время COVID-19. Ни до, ни после краб не был таким маржинальным, и сейчас это вынужденная мера. Но в последние два года нам действительно удалось очень быстро нарастить продажи на российском рынке. Мы, например, продали около 1,6 тыс. т мороженой секции краба. Это действительно большой объем.

Какое меню на Новый год предпочитают состоятельные россияне

При этом не могу сказать, что краба легко продавать в России, совсем нет. Во-первых, он не является традиционным продуктом для большинства россиян. Во-вторых, это не товар первой необходимости. И, в-третьих, несмотря на то, что цены упали, краб недешевый продукт, это средний сегмент.

В России продается два вида краба: королевский камчатский, и опилио. На крабе опилио мы последние два года теряли деньги. Российский рынок никогда не был более выгодным, чем зарубежный. Здесь спрос меньше. Нам для того, чтобы продать обозначенное количество, приходится потрудиться и использовать все маркетинговые инструменты, которые описаны в учебниках. Потребитель гораздо лучше реагирует на камчатского краба. Он крупнее, лучше выглядит, в нем больше мяса. Опилио более дешевый, но и мелкий. А живой краб — это очень нишевый продукт для дорогих ресторанов, потому что с ним больше мороки с точки зрения сохранения, доставки, содержания. И объемы живого краба очень невелики, 300-400 т в год по всей России».

По данным аналитиков, за девять месяцев 2024 года розничные продажи замороженных и охлажденных крабов в России увеличились в полтора раза поштучно и больше чем в два раза в деньгах. Впрочем, стоимость продукта тоже выросла, отмечает владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская. По ее словам, крабовые позиции в меню при этом становятся все более популярными: «Больше позиций в меню. Это не зависит от стоимости, потому что в октябре первая фаланга, которую мы используем для салатов и закусок, стоила 5,2 тыс. руб. за кг, а сейчас — 6,2 тыс. руб. То есть прирост составил 20%. Но мы всегда используем первую фалангу, ее возят с применением шоковой заморозкой. Все всегда свежее и вкусное. Многие рестораны используют не первую фалангу, а мясо краба, оно дешевле.

Это очень востребованная позиция, ее активно заказывают, нам приходится немного поднимать цены. Гости очень любят оливье с крабом, запеченную фалангу, крабовые салаты и котлеты».

В меню ресторанов с высокой кухней появляются авторские рецепты: пельмени с крабом на 14 февраля и шаурма за 2 тыс. руб. Продуктовые ритейлеры так же расширяют ассортимент. “Ъ FM” обнаружил, что в одной из крупных сетей за тысячу рублей можно приобрести 260 г чебуреков с камчатским крабом. Впрочем, бизнесу выгодно, чтобы продукт оставался нишевым, считает предприниматель и ресторатор Дмитрий Левицкий: «Краб, — это продукт, который очень хорошо продается. Его популярность в ресторанах растет. Раньше было время, когда эту роль играла креветка, когда "цезарь с креветками" звучало гордо. Но креветка с годами стала масс-маркетом, и ее место занял краб.

С чем связан рост потребления гребешков, кальмаров и морских ежей

То есть если ты делаешь салат и добавляешь в него краба, он делает твое меню чуть более элитарным, изысканным в глазах простого человека. И поэтому рестораторы на потребу гостей засовывают краба везде. И, к сожалению, в огромном количестве случаев это действительно абсолютно неуместно, потому что краб сам по себе продукт достаточно нежный и легко исчезающий в смешении с разными другими вкусами. Поэтому очень часто в салатах и пастах с крабом почувствовать его достаточно непросто. Но люди любят заказывать в ресторанах что-то такое, что дома себе никогда не позволят.

Поэтому достаточно положить чуть-чуть краба сверху на пасту, и она сразу поднимает тебе средний чек в ресторане и становится желанной для гостей. Это чистый маркетинг».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, более 90% российского краба сейчас идет на азиатский рынок. В 2024 году экспорт в Китай и Японию увеличился в полтора раза в ноябре и сентябре соответственно.

По оценкам Минсельхоза, ежегодные поставки крабов из России за рубеж через пять лет в деньгах составят $2,3 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...