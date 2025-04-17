Кефали полные вагоны

Правительство предлагает считать завершенной реализацию указа президента РФ о выравнивании тарифов на железнодорожную перевозку рыбы с Дальнего Востока. Принятые меры уже позволили стабилизировать стоимость логистики, но доставка в центральную Россию рефрижераторных контейнеров с рыбой обходится в два-три раза дороже, чем отправка универсальными вагонами. Это негативно сказывается на потребительских ценах на наиболее доступные виды рыбы, например, минтай и горбушу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительство РФ не видит целесообразности в принятии дополнительных мер выравнивания тарифов на железнодорожную перевозку рыбной продукции со станций Дальнего Востока. Это следует из имеющейся у “Ъ” копии письма, направленного вице-премьером Виталием Савельевым Владимиру Путину. Указания президента относительно выравнивания тарифов предлагается считать исполненными, сняв их с контроля.

Виталий Савельев в обращении указывает, что принятые меры уже способствуют выравниванию тарифных условий.

Стоимость перевозки грузов термическими контейнерами, контейнерами-платформами и приравненными к ним контейнерами специального назначения с 1 января 2025 года не индексировалась на 5%, в отличие от общей сетки тарифов. Предусмотрено 50-процентное субсидирование перевозки минтая, лосося и сардины иваси. Также ОАО РЖД может самостоятельно устанавливать скидки до 50% к тарифам.

Ситуация с тарифами на перевозку рыбы давно остается предметом дискуссий и регулирования. Стоимость перевозки в рефрижераторных контейнерах в два-три раза выше, чем в универсальных, говорят в Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС). В организации считают разницу необоснованной: тарифы для рефконтейнеров привязываются к стоимости логистики в изотермическом подвижном составе, хотя речь идет только о предоставлении пути.

На Дальнем Востоке вылавливается 76% российской рыбы, поэтому проблема стоимости перевозки стоит острее, чем для других отраслей, говорит управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

В Рыбном союзе указывают, что совокупно из Дальнего Востока в другие регионы страны в 2024 году было поставлено 785 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Год к году показатель сократился на 10%, доля железнодорожной перевозки составила 26%. Еще 72% поставок прошли автотранспортом. В АСОРПС отмечают, что доля рынка смещается в пользу автоперевозок. Объем транспортировки по Северному морскому пути традиционно остается очень скромным.

В пресс-службе ОАО РЖД пояснили “Ъ”, что в первом квартале 2025 года погрузка рыбы из Приморского края составила 178,5 тыс. тонн, сократившись на 4,8% год к году. Но в марте был зафиксирован рост — на 3,6%, до 70 тыс. тонн. В компании считают, что субсидирование положительно влияет на объемы перевозок рыбы по железной дороге. ОАО РЖД рассчитывает наращивать объемы перевозки рыбной продукции, обращая внимание, что субсидированные грузы имеют приоритет при приеме заявок на перевозку по лимитирующим направлениям.

Согласно подсчетам участников рынка, в январе 2025 года средняя стоимость железнодорожной перевозки рыбы в 40-футовом рефрижераторном контейнере до Санкт-Петербурга составила 27,9 тыс. руб. за тонну, Москвы — 27 тыс. руб., Новосибирска — 17,7 тыс. руб. За год значения выросли на 22,5%, 22,4% и 16,5% соответственно. Тариф ОАО РЖД при поставках с Дальнего Востока в европейскую часть России составляет не более 5% от розничной цены морепродуктов, говорят в госмонополии.

В Рыбном союзе подсчитали, что в первом квартале 2025 года средняя стоимость перевозки железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в Москву без субсидии составила 9,3% от потребительской цены на мороженую неразделанную рыбу и 4,5% — от филе. Год к году первое значение сократилось на 0,1 процентного пункта, а второе — выросло на 0,4 пункта. Все зависит от сезонной конъюнктуры промысла, изменения мировых цен на отдельные виды рыбы, поясняет управляющий директор ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. В этом году, по его оценкам, в оптовой цене мороженой горбуши показатель достигает 7%, сельди и сардины — 25%.

Дмитрий Краснов поясняет, что тарифы на перевозку наиболее значимы для недорогой рыбы — минтая, горбуши и проч. Даже небольшая коррекция здесь отражается на конечной цене для потребителя.

Субсидии, по мнению Александра Ефремова, сильно ограничены и покрывают незначительный объем перевозки рыбной продукции. Лимит перевозки по льготным тарифам, 70 тыс. тонн, в этом году был выбран за два месяца, говорит господин Краснов.

Высокая стоимость логистики осложняет поставки на внутренний рынок. Экспорт осуществляется морем и потому обходится дешевле. Согласно данным участников рынка, в январе отправка рыбы в 40-футовом рефконтейнере на корабле в Пусан (Южная Корея) стоила в среднем $59,3, или 4,9 тыс. руб. за тонну. Это приводит к тому, что российская рыба предпочтительнее идет за рубеж, поясняет Александр Ефремов. Дмитрий Краснов считает, что для сохранения доступности рыбы в центральной России требуется расширение парка рефконтейнеров и развитие альтернативных маршрутов, в частности, Севморпути.

Александра Мерцалова, Наталья Скорлыгина, Владимир Лавицкий