Уиткофф: мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения Путина

Если США выйдут из переговоров по урегулированию военного конфликта на Украине, то «это будет плохим результатом» для всех сторон, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он отметил, что мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

В интервью порталу Breitbart господин Уиткофф рассказал, что обсуждал урегулирование на Украине с обеими сторонами конфликта и что с Киевом у него с сложились «позитивные отношения». Также он вел обсуждения с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии, Италии.

«Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он лидер Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным — это то, против чего люди выступают... Нам нужно поговорить со всеми. С любыми заинтересованными сторонами в этом конфликте мы должны поговорить»,— отметил американский чиновник.

МИД Украины говорил о готовности к месячному перемирию с этой недели. На этом же настаивает президент США Дональд Трамп. По данным NBC, Стив Уиткофф представит Владимиру Путину мирный план по Украине из 22 предложений, включающий 30-дневное прекращение огня. Кремль сказал, что оно возможно только после прекращения поставок оружия Украине.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».