Песков назвал условие заключения 30-дневного перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада. В противном случае это будет преимуществом для Украины, считает представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Украина будет использовать этот период, чтобы подготовить новых военнослужащих и дать возможность отдохнуть действующим сейчас»,— сказал господин Песков в интервью ABC News. Он добавил, что во время прекращения огня Украина может провести полномасштабную мобилизацию, чтобы перебросить новые войска на линию фронта.

Представитель Кремля подчеркнул, что США и европейские страны поставляют новые партии оружия на Украину каждый день. По мнению Дмитрия Пескова, украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров, в то время как президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта.

В конце апреля Владимир Путин выступил за то, чтобы возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сообщил, что власти страны готовы начать диалог с Москвой только при условии прекращения огня по меньшей мере на 30 суток. В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва поддержала идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, однако для Кремля важно не повторить прежних ошибок, когда Украина нарушала достигнутые договоренности.

Подробнее о процессе мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».

Елизавета Шмакова