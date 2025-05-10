МИД Украины: Зеленский и главы стран ЕС созвонились в Киеве с Трампом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что по итогам встречи президента страны Владимира Зеленского с главами Британии, Франции, ФРГ и Польши в Киеве стороны провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Украинские власти готовы к прекращению огня минимум на 30 дней с понедельника, 12 мая, утверждает господин Сибига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск беседуют по телефону с Дональдом Трампом

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine / Reuters, Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine / Handout / Reuters Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск беседуют по телефону с Дональдом Трампом

Фото: Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine / Reuters, Press Service of Ministry of Foreign Affair of Ukraine / Handout / Reuters

«Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам»,— говорится в заявлении главы украинского МИДа в Telegram-канале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев сегодня, 10 мая. Накануне визита главы государств заявили, что усилят санкционное давление на Россию, если она не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Вчера, 9 мая, Дональд Трамп призвал к 30-дневному перемирию между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае заключения перемирия с Украиной должны прекратиться поставки вооружений Киеву со стороны стран Запада.

Подробнее о встрече в Киеве — в материале «Ъ».