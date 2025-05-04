Сто дней без приказа

США больше не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию. О новом подходе к украинскому конфликту сообщила представитель Госдепа США Тэмми Брюс. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что во вторые 100 дней президента Трампа США рассчитывают на прямые переговоры между сторонами конфликта. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы и выступил с угрозами в адрес гостей парада в Москве. А Владимир Путин предупредил, что Россия не поддастся на провокации и доведет СВО до победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявление официального представителя Госдепа Тэмми Брюс о том, что США отказываются от роли посредника в переговорном процессе между РФ и Украиной, обозначило начало нового этапа в украинском урегулировании

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Заявление официального представителя Госдепа Тэмми Брюс о том, что США отказываются от роли посредника в переговорном процессе между РФ и Украиной, обозначило начало нового этапа в украинском урегулировании

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

После истечения 30 апреля первых 100 дней правления президента Трампа его администрация решила пересмотреть прежний подход к украинскому урегулированию, не оправдавший надежд на успех дипломатического блицкрига. Отсутствие былой уверенности в способности найти быстрое решение конфликта, которое Дональд Трамп ранее называл словом «сделка», продемонстрировали новые заявления представителя Госдепа США Тэмми Брюс.

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами»,— заявила в четверг, 1 мая, Тэмми Брюс.

«Есть и другие части мира, целый глобус. Они также нашего требуют внимания»,— добавила госпожа Брюс, признав, что дипломатическая активность США на украинском направлении во вторые 100 дней президента Трампа будет снижаться.

Буквально за день до этого в передаче The Guy Benson Show на телеканале Fox News госпожа Брюс сделала совсем другое заявление, из которого следовало, что США пока не отказываются от роли посредника в украинском урегулировании, хотя в будущем и допускают для себя такую возможность.

«Если не будет никакого прогресса, то это изменение будет касаться нашей роли посредника, но пока до этой точки не дошло и решение будут принимать президент и госсекретарь»,— сообщила Тэмми Брюс. В комментарии телеканала Fox News отмечается: «Брюс решительно опровергла сообщения о том, что США выходят из переговоров между Россией и Украиной, назвав их ложными и подчеркнув продолжающееся американское участие».

Таким образом, высказывания представителя Госдепа США не позволяют сделать однозначный вывод о том, какой же будет дальнейшая миссия Вашингтона в украинском урегулировании и как долго она продлится.

Ситуацию еще больше запутало признание госсекретаря Рубио, который в эфире телеканала Fox News подтвердил, что окончательное решение примет президент Трамп, в связи с чем прорыв на переговорах «нужен очень скоро».

То, что никакие переговоры между Москвой и Киевом не идут, не помешало Рубио сообщить, что позиции России и Украины «уже стали ближе, но еще далеки друг от друга».

Свое видение будущей роли Вашингтона в урегулировании изложил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В интервью телеканалу Fox News он подтвердил, что администрация рассчитывает увидеть начало прямых переговоров между сторонами конфликта и теперь только от Москвы и Киева будет зависеть то, сумеют ли они договориться. «В последние несколько недель мы видели, как стороны представили свои предложения в рамках мирного урегулирования. Теперь, я думаю, вопрос в том, сможем ли мы найти какую-то золотую середину, чтобы завершить этот конфликт»,— заявил Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. «Неужели мы продолжим терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории в ту или другую сторону?» — рассуждал вице-президент США, впрочем, признав, что «существует большая пропасть между тем, что хочет Россия, и тем, что хочет Украина».

Как отмечает издание Politico, эта разноголосица указывает на отсутствие в Вашингтоне консенсуса по поводу дальнейших шагов после того, как США решили для себя задачу подписания соглашения о добыче природных ресурсов с Украиной.

Все более неопределенные перспективы участия Вашингтона в украинском урегулировании подтвердил, ссылаясь на свое общение с госсекретарем Рубио, глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Госсекретарь США Марко Рубио говорил нам и на министерской встрече в рамках НАТО, и в моей беседе с ним, что Соединенные Штаты теряют терпение от того, что отсутствует прогресс. Они провели разведку боем. Оказалось, что так называемые красные линии, позиции России и Украины настолько далеки, что пока не удастся их согласовать»,— сообщил Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat.

Американские сторонники ужесточения санкций против России пытаются воспользоваться разочарованием президента Трампа, чтобы реанимировать политику давления на Москву.

Как сообщило издание Politico, в Сенате США обсуждается предложенный республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) законопроект, предусматривающий введение «сокрушительных» санкций против России, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом. Предлагаемые карательные меры предусматривают введение пошлин в размере 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие продукты, а также запрет американцам совершать финансовые операции, связанные с внешним долгом России. По словам Линдси Грэма, его предложение поддержали еще 72 сенатора (всего в Сенате 100 мест). «Цель — помочь президенту. Мне ясно — и, я думаю, это становится ясно президенту Трампу, что русские играют в свои игры. Мы видим, что главный плохой парень — это Россия»,— цитирует сенатора Грэма газета The Wall Street Journal.

В условиях, когда администрация Трампа теряет интерес к украинскому урегулированию и может снизить давление на Киев, украинская сторона стремится максимально поднять ставки в конфликте с Россией накануне 80-летия Победы.

Отвергнув предложение России о перемирии в праздничные дни, президент Зеленский пошел дальше, предупредив, что не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 Мая в Москву.

«Украина не будет играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая. Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая: мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации»,— пригрозил Зеленский.

В свою очередь, глава его офиса Андрей Ермак разместил в своем Telegram-канале созданную при помощи компьютерной графики картинку горящего Кремля, на которой на фоне красного неба с летящими дронами нависает изображение Зеленского. В издевательской подписи к картинке на украинском языке Ермак сообщает, что «этот день мы приближали, как могли».

Первым иностранным лидером, который отверг угрозы Киева, стал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Это невиданно. По-моему, это смешно. Я поеду на празднования 80-й годовщины Победы в Москву»,— заявил господин Фицо.

В связи с угрозами со стороны Зеленского зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что в «случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Президент РФ Владимир Путин был более сдержан — в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину он выразил убежденность в том, что примирение России и Украины рано или поздно будет достигнуто. «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени»,— заявил Владимир Путин. Он также предупредил, что все предпринятые ранее и новые попытки спровоцировать Россию на ошибки обречены на провал и она будет сохранять хладнокровие и доведет СВО до победы.

Сергей Строкань