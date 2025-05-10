NBC: Уиткофф представит Путину 22 предложения США по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен представить президенту России Владимиру Путину мирный план по Украине, пишет NBC News со ссылкой на источники. План состоит из 22 предложений, которые составили американские, европейские и украинские чиновники. Среди прочего он включает в себя 30-дневное прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters, Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters, Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

«Если Путин хочет выхода, вот его выход»,— сказал собеседник NBC News о перечне предложений. По его словам, план также включает в себя требование Москвы о том, чтобы США не поддерживали вступление Украины в НАТО. Остальные пункты плана и сроки встречи Стива Уиткоффа и Владимира Путина источник не раскрыл.

28 апреля Владимир Путин заявил, что на период с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая российская армия приостановит боевые действия. Власти Украины отвергли предложение о трехдневном перемирии и призвали к прекращению огня на 30 дней. МИД страны заявлял, что Киев готов к месячному перемирию с 12 мая. Президент США Дональд Трамп также призвал обе страны установить 30-дневное перемирие. Кремль заявлял, что оно возможно только после прекращения западных поставок оружия на Украину.

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