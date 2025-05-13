Авиакомпания «Аэрофлот» сократила внутренние перевозки на фоне роста международных

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд: в апреле — на 3,3% г/г, до 1,5 млн человек. Зато международный трафик вырос на 15,2%, до 777 тыс. пассажиров. С января по апрель авиакомпания сократила внутренние перевозки на 4%, увеличив международные на 8,4%.

В «Аэрофлоте» объясняют снижение внутренних перевозок перераспределением рейсов, включая программу «Шаттл» Москва–Петербург. При этом предельная провозная емкость группы за апрель выросла на 8%, что, по мнению экспертов, говорит о готовности наращивать парк.

В целом по отрасли внутренние авиаперевозки стагнируют, тогда как международные растут. В Росавиации зафиксировали снижение внутреннего трафика на 0,6% в марте и на 3,1% в январе–феврале. При этом пассажирооборот (в пассажиро-километрах) вырос на 0,4% в I квартале.

Эксперты связывают тенденцию с укреплением рубля и ростом спроса на зарубежный отдых. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отмечает, что бронирования туров за границу выросли на 15–30%, а в Таиланд и Вьетнам — более чем на 60%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Заграница пассажирует».