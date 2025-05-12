Заграница пассажирует

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) на внутренних линиях сокращается четвертый месяц подряд. С января перевозчик обслужил на 4% меньше пассажиров внутри страны, чем за тот же период годом ранее, зато нарастил объем международных перевозок на 8,4%. Внутренние авиаперевозки в целом по отрасли стагнируют на фоне роста международных, что некоторые объясняют экономией ресурса парка. Но эксперты связывают тенденцию со всплеском спроса на зарубежный отдых на фоне укрепления рубля и стремлением перевозчиков заработать на более доходных рейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам апреля объем перевозок на внутренних линиях (ВВЛ) авиакомпании «Аэрофлот» снизился на 3,3% год к году, до 1,5 млн человек. Трафик на международных воздушных линиях (МВЛ) вырос на 15,2%, до 777 тыс. человек. За четыре месяца авиакомпания снизила перевозки на ВВЛ на 4% и нарастила на 8,4% на МВЛ. При этом занятость кресел авиакомпании — 93% на ВВЛ и 89% на МВЛ — сопоставима с пиковыми значениями лета 2024 года. Группа, куда также входят «Победа» и «Россия», обслужила за четыре месяца 15,6 млн человек, увеличив перевозки на МВЛ на 4,3%, на ВВЛ — на 1,8%.

Общероссийские данные по авиаперевозкам за апрель еще не опубликованы. В марте Росавиация сообщала, что пассажиропоток перевозчиков в первом квартале снизился год к году на 1%, до 22,7 млн человек. Перевозки на МВЛ в марте выросли на 2,2%, на ВВЛ — снизились на 0,6%. В январе—феврале падение трафика на внутренних рейсах составило 3,1% год к году. В Росавиации указывали, что пассажирооборот — ключевой показатель гражданской авиации — вырос на 1%, до 21 млрд пассажиро-километров (пкм), в марте и на 0,4%, до 60,6 млрд пкм, в первом квартале.

42,3 процента занимала группа «Аэрофлот» на рынке авиаперевозок РФ в 2024 году

Ряд собеседников “Ъ” в отрасли трактуют снижение объема внутренних перевозок как косвенный признак экономии ресурса парка. Общий рост перевозок группы «Аэрофлот», по их мнению, свидетельствует о вынужденном перетоке пассажиров на ее рейсы из-за нехватки емкостей у других компаний.

Но собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте» подчеркивает, что число задействованных самолетов группы сопоставимо с уровнем 2024 года. Снижение перевозок авиакомпании на внутренних линиях он объясняет влиянием программы «Шаттл» — рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом, которые выполняются преимущественно «Россией».

Источник “Ъ” добавил, что международный пассажиропоток растет после запуска в прошлом году большого количества региональных маршрутов во Вьетнам и на Бали, а также открытия рейсов в Китай.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, растущий предельный пассажирооборот (провозная емкость, которой располагает и которую готова выставить авиакомпания) также демонстрирует, что о дефиците парка в отрасли речи не идет. Так, авиакомпания «Аэрофлот» в апреле увеличила этот показатель на 10% год к году, до 8,5 млн пкм, а вся группа — на 8%, до 13 млн пкм. Более активное выставление провозных емкостей, отмечает эксперт, говорит о «готовности выставлять парк, как на лето».

Господин Пантелеев поясняет, что туристические перевозки составляют основу полетов в РФ и восстановление доли международных перевозок объясняется укреплением рубля. С этим же связан рост перевозок из стран СНГ из-за активного возвращения трудовых мигрантов, добавляет он. Кроме того, уточняет эксперт, стремление депутатов и чиновников зарегулировать цены на внутренних направлениях неизбежно приводит к желанию перевозчиков заработать на маржинальных зарубежных рейсах.

Отложенный спрос, расширение полетных программ из РФ и укрепление рубля поспособствовали росту числа зарубежных бронирований туров от 15% до 30% на это лето год к году, подтверждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, по ряду направлений, таких как Вьетнам и Таиланд, рост превышает 60%, а по некоторым странам показатели превысили уровни до пандемии. Так, турпоток в Турцию в этом году должен превысить 7 млн человек против 6,7 млн человек годом ранее.

По словам господина Горина, увеличение количества рейсов за рубеж привело к некоторому снижению цены перелета. В этом году средний чек тура на двоих на неделю с учетом авиабилетов варьируется в диапазоне от 150 тыс. до 350 тыс. руб., что сопоставимо с ценой отдыха в РФ, указывает он. Но, подчеркивает Дмитрий Горин, количество туристов внутри РФ на всех видах транспорта выше, чем выездных: в прошлом году внутри страны отдохнули свыше 90 млн человек, а за рубеж со всеми целями выехали 29 млн человек.

Айгуль Абдуллина