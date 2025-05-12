ВТБ и Сбербанк отменяют комиссии для застройщиков

ВТБ (MOEX: VTBR) с сегодняшнего дня, 12 мая, отменил обязательные комиссии для застройщиков в рамках ипотечных программ. О планах отказаться от взимания комиссий на прошлой неделе говорил глава ВТБ Андрей Костин. Сбербанк (MOEX: SBER) отменяет аналогичные комиссии с 13 мая, изменения коснутся программ «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», «Дальневосточная и Арктическая ипотека».

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В ВТБ уточнили, что за четыре месяца 2025 года ипотека с господдержкой заняла в банке почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов. «ВТБ первым на рынке отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов... Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, в банке остаются без изменений»,— сказано в пресс-релизе (есть у «Ъ»).

В апреле президент Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки и назвал недопустимым взимание дополнительных комиссий. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала запретить их взимание.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Щедрость девелоперов попала под раздачу».