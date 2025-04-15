Путин потребовал навести порядок с комиссиями по семейной ипотеке

Владимир Путин по видеосвязи провел заседание президиума Госсовета. Оно посвящено реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Президент отметил, что в России возникли риски торможения жилищного строительства, а ипотечное кредитование сжимается. Он также потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки, а взимание дополнительных комиссий банками президент назвал недопустимым.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от пяти до десяти процентов. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов»,— сказал господин Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ (цитата по сайту Кремля).

Комиссию по льготной ипотеке ввели в январе 2024 года из-за низкой доходности льготного кредитования для банков. Размер удержанных средств составляет 8–13%. Введенная комиссия вызвала рост цен на новостройки в 7–8%.

В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» из бюджета выделили 290 млрд руб. Из резервного фонда правительства РФ дополнительно направили 142 млрд руб. Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1,45 трлн руб. В 2025 году — 637 млрд руб., в 2026 году — 454,1 млрд руб., в 2027 году — 358,3 млрд руб.

Екатерина Отрашкевич