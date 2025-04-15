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Коммерсантъ FM
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ЦБ предложил запретить комиссии по льготной ипотеке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что считает необходимым запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки. Ранее президент Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки, а взимание дополнительных комиссий банками назвал недопустимым.

«После повышения Минфином маржи эти комиссии немного снизились, но размер комиссии у крупных банков остается 5-6%. Но есть ряд банков, которые работают без комиссии. И конечно, сами комиссии перекладываются застройщиками в стоимость жилья. Это очень плохо. Поэтому мы считаем, что по льготным программам вообще можно запретить эти комиссии»,— отметила госпожа Набиуллина. В качестве механизма она предложила лишить банки, которые устанавливают комиссии, возможности выдавать льготные кредиты.

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