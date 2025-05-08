ВТБ отменил комиссию для застройщиков

ВТБ (MOEX: VTBR) перестал взимать комиссию с застройщиков в рамках ипотечных программ. Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Она должна была быть уже отменена с нашей стороны, конечно. Я думаю, прекратили»,— сказал ТАСС господин Костин.

15 апреля президент Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он назвал недопустимым взимание дополнительных комиссий. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает нужным запретить их взимание. Сбербанк и ВТБ обещали отменить допкомиссии по льготной ипотеке.

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