День Победы, возобновление переговоров с Украиной: главные заявления Путина

Ночью 11 мая Владимир Путин выступил с содежательным заявлением перед российскими и зарубежными корреспондентами в Малахитовом зале Кремля. Президент России подвел итоги праздничных мероприятий в честь Дня Победы, поблагодарив зарубежных лидеров за решение посетить их. Он также предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая и рассказал о нарушениях Киевом режима перемирия ко Дню Победы. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: Пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля

О праздновании Дня Победы

Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.

Благодарность зарубежным партнерам, которые приняли участие в торжествах в честь юбилея Победы в Москве.

Провел 20 двухсторонних встреч с руководителями иностранных государств. Встречи с ними в дни 80-летия Победы были насыщенными и содержательными.

Россия признательна руководителям 13 стран, которые направили расчеты для участия в параде Победы.

Сербия, Словакия, Босния — европейские страны которые приехали на парад в Москву — им отдельное спасибо.

Москва понимает, с каким давлением столкнулись лидеры европейских стран из-за решения приехать на торжества 9 мая, ценит их решимость и мужество.

Об украинском конфликте

В ходе переговоров и встреч затрагивался вопрос урегулирования в Украине. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта.

Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал.

Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось пасхальное перемирие и перемирие на День Победы.

Киев вообще не откликнулся на предложенное Россией перемирие ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки.

Киев в дни перемирия предпринял пять попыток нападения на границу России в Курской и Белгородской областях и атаки в других районах СВО.

Россия отбила все атаки Украины во время трехдневного перемирия. ВСУ понесли очень большие потери.

Россия не исключает продолжения перемирия и прекращения огня, но судить об этом можно будет только по реакции «киевского режима».

Предлагаю Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир.

Наше предложение на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами.

Мы настроены на серьезные переговоры. Не исключено, что удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире.

Россия благодарит посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию Дональда Трампа.

О Европе

Ряд стран Европы до сих пор пытается разговаривать с Россией в хамской манере и ультиматумами.

У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены.

Россия передавала коллегам на Западе позицию по перемирию на День Победы.

О бойцах КНДР на СВО

Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку.

Рад был лично поблагодарить военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, участвовавших в освобождении Курской области.

О КНР

Главным гостем празднования 80-летия Победы был Си Цзиньпин.

В сентябре состоится ответный визит Владимира Путина в КНР на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией.

На прощание