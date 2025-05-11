Путин: решение по прямым переговорам за Украиной и ее кураторами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о возобновлении прямых переговоров с Украиной «на столе». Теперь, по его словам, решение за украинским правительством и ее «кураторами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время выступления перед представителями СМИ

Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин во время выступления перед представителями СМИ

Фото: Пресс-служба Кремля

В заявлении по итогам серии международных переговоров в Кремле Владимир Путин заявил, что многие западные страны руководствуются собственными политическими абмициями и хотят продолжать «войну с Россией руками украинских солдат». «Повторюсь, Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий»,— подчеркнул президент.

Он предложил начать переговоры 15 мая в Стамбуле, где весной 2022 года уже проходили прямые консультации украинской и российской делегаций. По словам Владимира Путина, достигнутые тогда договоренности были «выброшены в корзину» по настоянию Запада.

Лусине Баласян