Путин: в ходе переговоров с Украиной можно достичь прекращения огня
Президент России Владимир Путин допустил, что в ходе переговоров с Украиной в Турции удастся договориться о прекращении огня. Он надеется, что после этого боевые действия не возобновятся. Также президент рассчитывает, что на переговорах, которые он предложил властям Украины, будет устранена первопричина военного конфликта.
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Кремля
Владимир Путин предложил провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Президент отметил, что надеется на серьезный диалог между странами. Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет этому.