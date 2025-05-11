Путин: в ходе переговоров с Украиной можно достичь прекращения огня

Президент России Владимир Путин допустил, что в ходе переговоров с Украиной в Турции удастся договориться о прекращении огня. Он надеется, что после этого боевые действия не возобновятся. Также президент рассчитывает, что на переговорах, которые он предложил властям Украины, будет устранена первопричина военного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин предложил провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Президент отметил, что надеется на серьезный диалог между странами. Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поможет этому.