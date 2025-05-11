Путин отметил мужество и героизм северокорейских военных на СВО
Северокорейские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Курской области, проявили мужество и героизм, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, армия страны действовала профессионально при освобождении региона. Он добавил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР, сказал он президент.
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Кремля
«Передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально — хочу это подчеркнуть,— добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима»,— сказал президент во время встречи с журналистами в Кремле.
Об участии в освобождении Курской области от ВСУ солдат из Северной Кореи в апреле рассказал начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов. Владимир Путин поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за помощь. 9 мая северокорейские военные в качестве зрителей приняли участие в параде на Красной площади. Там с ними лично пообщался российский президент.