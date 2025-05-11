Путин отметил мужество и героизм северокорейских военных на СВО

Северокорейские военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Курской области, проявили мужество и героизм, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, армия страны действовала профессионально при освобождении региона. Он добавил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР, сказал он президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля

«Передать самые теплые слова солдатам и командирам подразделений спецназа Корейской Народно-демократической Республики, которые вместе с нашими бойцами профессионально — хочу это подчеркнуть,— добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области от формирований киевского режима»,— сказал президент во время встречи с журналистами в Кремле.

Об участии в освобождении Курской области от ВСУ солдат из Северной Кореи в апреле рассказал начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов. Владимир Путин поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за помощь. 9 мая северокорейские военные в качестве зрителей приняли участие в параде на Красной площади. Там с ними лично пообщался российский президент.