Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует вскоре созвониться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выступил за возобновление прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без предварительных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля Владимир Путин

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин в заявлении предложил начать переговоры 15 мая. «Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров. И президент Эрдоган многое сделал для этих переговоров»,— сказал президент.

«Я хочу попросить его (Эрдогана.— ''Ъ''), чтобы он предоставил такую возможность: провести переговоры в Турции. Надеюсь, он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине. Мы настроены на серьезные переговоры»,— сказал российский президент.

Лусине Баласян