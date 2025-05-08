Началось объявленное Путиным перемирие к 80-летию Победы

Началось ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия дня Победы. Прекращение огня будет длиться с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Ранее Владимир Путин также заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, «направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами». МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.