Главные новости за 5–9 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Вопрос о переименовании Волгограда отложен на неопределенный срок. Ранее президент Владимир Путин сказал, что подобного рода инициативы следует обсуждать с жителями. При этом, глава государства в тот же день подписал указ о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград».

В отношении замдиректора управления капитального строительства Астраханской области и главного специалиста отдела капстроительства возбуждены уголовные дела за получение взятки в крупном размере. По данным регионального СУ СКР, фигуранты получили в общей сложности 900 тыс. руб. за покровительство от представителя подрядной организации, которая занимается реконструкцией сгоревшего в 2016 году ОКН кинотеатра «Октябрь».

Экс-зампреду правительства Саратовской области Павлу Мигачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд уже поместил его под домашний арест. Следствие считает, что, возглавляя минстрой региона, фигурант незаконно выделил из бюджета 4 млн руб. на приобретение жилья троим сотрудникам управления Росреестра. В СКР утверждают, что транш был сделан из личной заинтересованности.

«Волжский оргсинтез» намерен увеличить импортозамещение метионина к 2029 году. На сегодняшний день метионин импортируется на 50%.

В Саратовской области внедрили выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию с помощью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

В Саратове почти 4 тыс. человек в зоне риска из-за очага кори.

В Саратовской области намерены запретить застройку на месте снесенных домов.

В Пензенской области создан совет по развитию информационного общества. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

На экс-главу ЗАТО Шиханы Андрея Татаринова завели уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Балаковская АЭС лишилась 36 млн руб., возбуждено дело о мошенничестве.

Волгоградец пойдет под суд за ущерб в 10 млн руб. при столкновении с теплоходом в составе с баржами.

Министром транспорта Саратовской области стал Николай Сергеев.

В Саратове снесут один аварийный дом и реконструируют два исторических памятника.

Компания экс-депутата Татьяны Недопекиной получит 672 млн руб. за строительство водопровода в Пензе. Срок исполнения — 9 июня 2027 года.

Глава саратовского ООО СК «Стройкомплекс 2002» экс-депутат Алексей Сергеев пойдет под суд за мошенничество на 300 млн руб. С 2013 по 2017 год через подставных персон в лице двух номинальных директоров он продал физическим и юридическим лицам права на доли в строящемся многоквартирном доме в поселке Новосоколовогорский Волжского района Саратова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал полностью обновить трамваи в Саратове к 2030 году.

РОСИЗО отказался от складов Рейнеке в Саратове. АУИПИК, вероятно, займется их реставрацией или продажей.

Саратовцы массово отравились в «Грузинской лавке», заведение временно закрыто. Отмечалось, что из 10 человек, оказавшихся в больнице, четырем поставили окончательный диагноз «сальмонеллез».

В Саратовской области «Облкоммунэнерго» поднимет зарплаты рабочим на 17%.

В Астраханской области заработает еще один томатный завод. Производство запустят в селе Зайковка Красноярского района.

В Пензенской области использование промышленных роботов увеличилось в 3,5 раза.

Нина Шевченко