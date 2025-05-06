На экс-главу ЗАТО Шиханы Андрея Татаринова завели уголовное дело

Следствие возбудило в отношении бывшего главы ЗАТО Шиханы Вольского района Саратовской области уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным «Ъ», речь идет об Андрее Татаринове. Главой Шихан он был с 2016 по август 2021 года.

По версии следствия, в 2020 году Андрей Татаринов разрешил представителям коммерческой и муниципальной структур заниматься добычей природных ресурсов на территории муниципального образования. Их деятельность была незаконной, поскольку отсутствовала необходимая лицензия.

Специалистам предстоит оценить размер причиненного незаконной деятельностью ущерба. При этом следствие называет последствия тяжкими, поскольку плодородному слою почвы и зеленым насаждениям потребуется длительное восстановление.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области. Следователи занимаются сбором доказательств вины фигуранта.

Павел Фролов