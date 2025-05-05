Спикер Госдумы пообещал полностью обновить трамваи в Саратове к 2030 году

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о продолжении модернизации трамвайной сети в Саратове. Целью работ является обновление всех трамваев, путей и депо. Об этом он сообщил во время визита в свой избирательный округ в рамках региональной недели.

Вячеслав Володин ознакомился с запуском скоростного трамвая на маршрутах №8 и №9. В Саратове уже модернизированы четыре маршрута и приобретен новый подвижной состав. В ближайшее время планируется запуск маршрута №6, а работы на маршруте №3 завершатся в следующем году.

После осмотра трамвайных линий господин Володин посетил депо, где обсудил дальнейшее развитие проекта с работниками. Он предложил продолжить модернизацию шести оставшихся трамвайных маршрутов и трех депо. Полная реализация проекта запланирована до 2030 года.

Никита Маркелов