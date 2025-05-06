Волгоградец пойдет под суд за ущерб в 10 млн при столкновении с теплоходом

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Волгограда о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как выяснилось, в апреле минувшего года фигурант управлял судном в акватории Волги Волгоградского водохранилища и допустил столкновение с теплоходом в составе с баржами. В результате этих действий он причинил ущерб двум организациям на сумму свыше 10 млн руб.

Заместитель Саратовского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов