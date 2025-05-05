Саратовцы массово отравились в «Грузинской лавке», заведение временно закрыто

Приставы в прошлую пятницу приостановили деятельность кафе «Грузинская лавка», расположенного на проспекте Столыпина в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Саратовской области.

В ходе проверки в конце минувшего месяца надзорный орган выявил в деятельности указанного кафе ряд нарушений. Речь идет, в частности, о несоблюдении требований по хранению и приготовлению пищевых продуктов, отсутствии медосмотра у некоторых работников, обнаружении в крови двух сотрудников антител к Salmonella.

Специалисты провели проверку после госпитализации 10 человек с острой кишечной инфекцией, о чем проинформировал областной центр гигиены и эпидемиологии. Отмечалось, что из 10 человек, оказавшихся в больнице, четырем поставили окончательный диагноз «сальмонеллез».

В суде выяснилось, что предприниматель занимается устранением нарушений, но на момент рассмотрения дела были готовы не все результаты лабораторных исследований. Персонал должен пройти еще одно медосвидетельствование, требуется заключение уполномоченного органа. Суд принял решение приостановить работу заведения общепита на 60 суток.

Павел Фролов