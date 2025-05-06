Сталинградский референдум выпал из повестки

Вопрос о проведении референдума по вопросу переименования Волгограда в Сталинград не стоит на повестке региональных властей, сообщили «Ъ» в областной администрации. Ранее президент Владимир Путин сказал, что подобного рода инициативы следует обсуждать с жителями. При этом, глава государства в тот же день подписал указ о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград». Именно этим, по данным близких к руководству региона источников «Ъ», в ближайшее время волгоградцам придется ограничиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеску на аэропорт "Сталинград" повесили в день подписания президентом указа о переименовании

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Вывеску на аэропорт "Сталинград" повесили в день подписания президентом указа о переименовании

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Власти Волгоградской области не планируют форсировать процедуру переименования региональной столицы в Сталинград, несмотря на то, что несколько дней назад возможность такого решения впервые публично допустил глава государства Владимир Путин. «Подумаем, у жителей надо спросить»,— сказал президент. Однако в настоящее время региональные власти, никаких действий в этом направлении не готовят.

В администрации Волгоградской области пояснили «Ъ», что обращений от жителей региона с инициативой о проведении референдума не поступало. Официальный представитель администрации подтвердил, что, по имеющейся в пресс-службе аппарата губернатора информации, «никто не собирает подписи для такой инициативы».

Председатель Волгоградской областной думы и регионального совета ветеранов Александр Блошкин, ранее считавшийся главным идеологом темы переименования, также пояснил, что сейчас никакой подготовки к референдуму не ведется. «Все знают про решение по аэропорту. И это здорово. С этим мы пока живем»,— поделился господин Блошкин. «Дальше время покажет. Будем делать социологию. Если увидим, что у людей такое желание есть, что процентов 80 поддерживают, тогда можно проводить референдум»,— уточнил спикер облдумы.

Идея о возвращении Волгограду прежнего названия, которое город носил с 1925 по 1961 гг., долгое время считалась маргинальной и поддерживалась только политическими силами коммунистического спектра. В 2019 году была собрана инициативная группа, под руководством председателя городского совета ветеранов Александра Струкова, готовившая такой проект к конкретной дате — 80-летию победы в Сталинградской битве, которую отметили 2 февраля 2023 года. Позже появилась неофициальная информация, что референдум будет совмещен с президентскими выборами 2024 года.

Группа, в состав которой входили провластные общественники и ветераны, начали информационную компанию о необходимости «восстановлении исторической справедливости». Губернатор Андрей Бочаров заявил летом 2021 года , что решение может быть принято, если его поддержит большинство населения, однако не высказал однозначного личного мнения.

По всем ранее проводимым опросам идея переименования не пользуется поддержкой волгоградцев. Например, опрос ВЦИОМа в январе 2023 года показал, что 67% респондентов против возвращения прежнего названия.

С подачи инициативной группы были внесены коррективы в региональное законодательство — соответствующий референдум, если его когда-либо решат провести, пройдет на всей территории области, а не только в самом Волгограде.

Именно после завершения этой нормотворческой подготовки в конце 2023 года активность по подготовке референдума была фактически прекращена.

Даже КПРФ, представители которой поднимали вопрос задолго до властей — в частности, пытались инициировать референдум в 2015 году, — только продолжают заявлять о необходимости «возврата исторического и всемирно известного имени», но не предпринимают никаких действий по этому поводу.

Источник, близкий к руководству администрации области, полагает, что 2025 год — это «последняя возможность» действительно провести смену названия.

«Это и 80 лет Победы, и 100 лет переименования (Царицын был переименован в Сталинград в апреле 1925 года — „Ъ“). По истечении всех этих поводов продавливать переименование уже просто будет никому не нужно. Так что, возможно, предстоит ожидать, что переименованием аэропорта и обойдется. Хотя стоит , конечно, подождать 9 мая»,— отметил собеседник.

Ярослав Малых