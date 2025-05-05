Глава саратовской компании пойдет под суд за мошенничество на 300 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве на 300 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 62-летнего фактического владельца и единоличного управляющего саратовского ООО СК «Стройкомплекс 2002». Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

По данным «Ъ», речь идет о бывшем депутате Саратовской облдумы Алексее Сергееве. В свое время он входил в команду губернатора Валерия Радаева.

Как выяснило следствие, Алексей Сергеев с 2013 по 2017 год через подставных персон в лице двух номинальных директоров продал физическим и юридическим лицам права на доли в строящемся многоквартирном доме в поселке Новосоколовогорский Волжского района Саратова. В общей сложности сумма сделок составила более 300 млн руб.

Вместе с тем Алексею Сергееву заранее было известно, что здание не достроят и не сдадут в эксплуатацию. Он скрылся от следствия, что стало поводом для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант был объявлен в федеральный розыск, а затем в международный.

По ходатайству следствия суд арестовал имущество Алексея Сергеева и его супруги на сумму свыше 239 млн руб. в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Пресса чаще всего пишет об Алексее Сергееве в контексте многоэтажных домов в Новосоколовогорском поселке. Суд выяснил, что эти здания могли создавать помехи воздушным судам при заходе на посадку в аэропорт Саратова «Центральный».

По данным Rusprofile, ООО СК «Стройкомплекс 2002» зарегистрирована в Саратове в апреле 2013 года с пометкой «сведения об адресе недостоверны». Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Организация находится в процессе банкротства, с 12 сентября 2018 года ее конкурсным управляющим является Антон Ефремов. С июня 2015 по октябрь 2016 года директором ООО СК «Стройкомплекс 2002» был Борис Хутиев. Далее должность директора занял Вячеслав Коновалов, а с конца декабря 2016 года по сентябрь 2018 года фирмой руководил Вячеслав Рогов.

Павел Фролов