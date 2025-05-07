В Пензенской области сформировали совет по развитию информационного общества

В Пензенской области создан совет по развитию информационного общества. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Главой этой структуры стал господин Мельниченко, его заместителем — вице-губернатор Сергей Федотов. Место секретаря совета занял министр цифрового развития и связи области Максим Изосимов.

Совещательному органу предстоит рассматривать организационные вопросы развития экосистем цифровой экономики. Также речь идет о вопросах повышения уровня использования информационных технологий и связи для формирования информационного сообщества в регионе.

Павел Фролов