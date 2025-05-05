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В Пензенской области использование промышленных роботов увеличилось в 3,5 раза

На территории Пензенской области по итогам минувшего года на промышленных предприятиях задействовали 196 роботов. На это указывают данные Росстата.

За год показатель вырос в 3,5 раза. Так, в 2023 году на заводах насчитывалось 84 единицы этого оборудования.

Среди регионов ПФО в части применения промышленных роботов лидирует Самарская область — 1,7 тыс. единиц в прошлом году. Далее следуют Татарстан и Нижегородская область — около 1,4 тыс. и 812 единиц соответственно.

Павел Фролов

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