В Саратове снесут один аварийный дом и реконструируют два исторических памятника

Глава Саратова Михаил Исаев подписал постановление об аварийности трех зданий областного центра. Соответствующие документы появились 5 мая на официальном сайте администрации.

Речь идет, в частности, о двух исторических памятниках местного значения. Это одноэтажный дом № 43А и дореволюционный двухэтажный дом № 43В на ул. Хользунова. Эти здания, охраняемые комитетом культурного наследия, будут реконструированы.

Что касается третьего аварийного объекта, его намерены снести. Это пятиэтажный дом № 2В на ул. Орджоникидзе, построенный в 1963 году. От собственников указанных домов требуется завершение отселения жильцов и выполнение необходимых работ в срок до 1 апреля 2028 года.

Павел Фролов