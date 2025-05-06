В Саратовской области возбуждено дело о мошенничестве с ПО на 36 млн рублей

В Саратовской области следствие возбудило уголовное дело по факту мошенничества сотрудниками коммерческой организации (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, в 2022 году неустановленные сотрудники фирмы воспользовались доверием работников балаковского филиала акционерного общества и заключили договор на разработку программного обеспечения (ПО) с использованием импортозамещающих операционных систем. При этом они не собирались соблюдать условия документа.

Работники филиала отдали за работу свыше 36 млн руб. Спустя некоторое время выяснилось, что ПО не соответствует заявленным техническим параметрам и находится в ограниченно рабочем состоянии. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов