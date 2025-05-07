В Саратовской области намерены запретить застройку на месте снесенных домов

Саратовская облдума занимается разработкой законопроекта о сохранении городских зеленых зон. Это территории, освобождаемые в результате сноса аварийного жилья.

По информации пресс-службы регионального заксобрания, планируемые к принятию нормативные акты призваны защитить пространство от коммерческой застройки. Ожидается, что на такой земле в будущем появятся только парки и скверы.

В минувшем месяце стало известно о том, по каким адресам в Саратове в период с 2025 по 2030 годы намерены создать новые парки, скверы и рекреационные зоны. Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина подчеркнули, что проекты текущего года предстоит полностью реализовать до 1 ноября.

Павел Фролов