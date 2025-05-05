РОСИЗО отказался от складов Рейнеке в Саратове

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО передал склады Рейнеке в Саратове «Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Об этом сообщает сетевое издание «Общественное мнение» со ссылкой на директора саратовского филиала РОСИЗО Дмитрия Андреева. Решение принято Министерством культуры РФ.

Дмитрий Андреев уточнил, что РОСИЗО больше не будет заниматься этими складами. АУИПИК, вероятно, займется их реставрацией или продажей. Основная цель передачи — поиск частного инвестора для восстановления объектов.

В декабре 2024 года заместитель генерального директора РОСИЗО Шамиль Махадилов сообщал, что на противоаварийные работы с 2020 года потрачено 7,8 млн руб., но для полной реконструкции требуются сотни миллионов.

Никита Маркелов