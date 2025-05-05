Компания экс-депутата получит 672 миллиона за строительство водопровода в Пензе

МКУ «Управление капитального строительства Пензы» (УКС) выбрало подрядчика для строительства водопровода от микрорайона Терновка до ул. Измайлова. Контракт стоимостью 672,82 млн руб. получило московское ООО «Автодорога». Соответствующую информацию опубликовали в ЕИС «Госзакупки».

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ: от подготовки территории и разработки проекта до его воплощения в жизнь и дальнейшего благоустройства. Срок исполнения — 9 июня 2027 года.

Московское ООО «Автодорога» принадлежит бывшему депутату Пензенской городской думы, почетной гражданке города Татьяне Недопекиной, она также руководит организацией. 2024 год компания закончила с выручкой 1,4 млрд руб. (-26% год к году) и прибылью 5,2 млн руб. (-84%).

За время существования современной системы закупок «Автодорога» получила больше 100 государственных и муниципальных контрактов. Среди самых частых заказчиков: ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», «ФКУ «Поволжуправтодор», УКС Пензы, ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» и пензенское управление ЖКХ. Напомним, в конце марта компания бывшего депутата получила от регионального управления строительства и дорожного хозяйства контракт на ремонт дороги стоимостью 548,15 млн руб.

Дарья Васенина