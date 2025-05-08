«Волжский оргсинтез» намерен увеличить импортозамещение метионина к 2029 году

АО «Росхим» планирует к 2029 году полностью модернизировать одно из производств завода «Волжский оргсинтез» в Волгоградской области. Благодаря этому увеличится выпуск кормовой аминокислоты метионина.

АО «Росхим» нацелено на укрепление продовольственной безопасности и обеспечение технологического суверенитета в производстве незаменимых аминокислот. На сегодняшний день метионин импортируется на 50%.

Мощности АО «Волжский оргсинтез» позволяют выпускать сегодня свыше 20 тыс. тонн указанной аминокислоты в год. Из-за недостатка метионина в рационе животных и птиц наряду с другими ключевыми аминокислотами, такими как лизин сульфат, лизин моногидрохлорид треонин и триптофан, у них нарушается обмен веществ, снижается скорость роста и продуктивные качества.

Напомним, в 2023 году Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 100% акций АО «Волжский оргсинтез» у предыдущего владельца Александра Соболевского на основании незаконности приватизации в период с 1993 по 1995 годы. Вскоре единственным владельцем завода стало Росимущество. В январе минувшего года компания перешла под управление АО «Росхим». В октябре того же года «Росхим» приобрел предприятие за 21 млрд руб.

Павел Фролов