Министром транспорта Саратовской области стал Николай Сергеев

Главой минтранса Саратовской области назначен Николай Сергеев. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, передает Telegram-канал «Пул Z 64».

Николай Сергеев начал работу на указанном посту сегодня, 6 мая. До этого он был исполняющим обязанности министра транспорта — с 4 февраля.

Напомним, прежнего министра Алексея Петаева уволили за систематические нарушения сроков предоставления отчетности в финансовые организации. Это стало причиной задержек оплаты за выполненную работу подрядчикам, занимающимся реконструкцией трамвайных маршрутов в Саратове.

Павел Фролов