В Саратовской области «Облкоммунэнерго» поднимет зарплаты рабочим на 17%

Сотрудники рабочих специальностей саратовского АО «Облкоммунэнерго» станут получать в среднем на 17% больше. Соответствующее решение приняли по итогам встречи губернатора Романа Бусаргина с главой компании Вадимом Ойкиным.

АО «Облкоммунэнерго» является участником федерального проекта «Производительность труда», в рамках которого внедряются современные методы оптимизации производства. Это способствует росту объемов работ, снижению затрат и увеличению прибыли.

Сотрудникам указанной компании за первый квартал этого года удалось отремонтировать свыше 150 км линий электропередачи. Благодаря этому значительно снизилось число аварийных отключений электричества.

Павел Фролов