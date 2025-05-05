Субсидия привела в СИЗО

Экс-зампреду правительства Саратовской области Павлу Мигачеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд уже поместил его в СИЗО. Следствие считает, что, возглавляя минстрой региона, фигурант незаконно выделил из бюджета 4 млн руб. на приобретение жилья троим сотрудникам управления Росреестра. В СКР утверждают, что транш был сделан из личной заинтересованности. Ранее следствие квалифицировало то же самое событие по более мягкой статье. Накануне увольнения чиновник не раз подвергался критике со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. В прокуратуре отмечают, что следствие изучает материалы их проверок, которые якобы могу свидетельствовать о причастности бывшего чиновника к другим преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Мигачев возглавлял саратовский минстрой с июля 2019 по октябрь 2022 года

Фото: Правительство Саратовской области Павел Мигачев возглавлял саратовский минстрой с июля 2019 по октябрь 2022 года

Фото: Правительство Саратовской области

Волжский районный суд Саратова отправил под стражу бывшего заместителя председателя правительства региона Павла Мигачева. Под стражей он проведет до 13 июня. С ходатайством о соответствующей мере пресечения выступил Следственный комитет. Отдел по особо-важным делам Следственного управления СКР по Саратовской области предъявил бывшему чиновнику обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Павел Мигачев родился в мае 1978 года, окончил Саратовский государственный технический университет в 2000 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В течение девяти лет работал в коммерческом секторе, а затем стал начальником отдела капитального строительства в администрации Саратова. В декабре 2016 года перешел в МУП «Саргоркапстройкомплект». С июня 2017 по март 2019 года он был первым заместителем министра строительства и ЖКХ Саратовской области. В марте 2019 года стал заместителем главы администрации Саратова по строительству. С июля того же года до октября 2022 занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, после чего стал заместителем губернатора Романа Бусаргина.

По версии следствия, господин Мигачев с января по декабрь 2021 года выплатил субсидию в размере 4 млн руб. троим сотрудникам управления Росреестра по Саратовской области. «На выделенные средства они приобрели квартиры в Саратове», — сообщает пресс-служба СКР. При этом неназванные лица права на соответствующие средства не имели, «поскольку являются федеральными государственными гражданскими служащими»,— подчеркивают следователи. Силовики называют указанные бюджетные траты незаконными и намерены возвратить их.

При этом Павел Мигачев действовал в рамках постановления областного правительства «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления государственным гражданским служащим Саратовской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения». Произошедшее в СКР квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), подчеркнув, что бывший чиновник совершил инкриминируемое «из личной заинтересованности». В чем состояла последняя, следователи не уточняют. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области в середине минувшего апреля.

Тогда ту же самую фабулу квалифицировали как превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

29 апреля Волжский райсуд Саратова отменил Павлу Мигачеву меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь фигуранта отправили в СИЗО. Следователи продолжают сбор доказательств и в ближайшее время обратятся в суд для определения меры пресечения.

«В ходе надзорных мероприятий в поле зрения прокуратуры области неоднократно попадала деятельность Павла Мигачева»,— утверждает прокуратура региона.

По словам надзора, на основании их материалов «следственные органы также проверяют причастность Павла Мигачева к совершению других преступлений, связанных с реализацией на территории региона различных государственных и муниципальных программ».

Связаться с адвокатом экс-чиновника не удалось. Сам господин Мигачев незадолго до ареста не стал комментировать «Ъ» предъявленное ему обвинение, сославшись на отсутствие времени.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин освободил от должности зампреда Павла Мигачева 28 декабря 2023 года. О кадровом решении пресс-служба главы региона сообщила в день визита спикера Государственной думы Вячеслава Володина в регион, который тогда встретился с местными чиновниками и депутатами. До этого господин Володин называл Павла Мигачева ответственным за срыв сроков реконструкции трамвайных путей. После такой критики зампред правительства ежедневное работал на строительной площадке.

Никита Маркелов