В Саратове почти 4 тысячи человек в зоне риска из-за очага кори

В Саратове зафиксирован очаг кори. Заразились девять человек, все были непривитыми, сообщил министр здравоохранения области Владимир Дудаков на брифинге 7 мая.

Среди заболевших — восемь детей. В больнице находится девочка в возрасте одного года с предположением на корь.

Среди контактировавших с заразившимися 3 993 человека, из которых 510 подлежат вакцинации. Уже привито 179 человек, 163 отказались, у 82 есть медотвод.

Министр заверил, что медицинские учреждения обеспечены вакциной в полном объеме. Специалисты продолжают работу по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Ольга Симонова