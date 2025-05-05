Октябрь затянулся

В отношении заместителя директора управления капитального строительства Астраханской области и главного специалиста отдела капстроительства возбуждены уголовные дела за получение взятки в крупном размере. По данным регионального СУ СКР, фигуранты получили в общей сложности 900 тыс. руб. за покровительство от представителя подрядной организации, которая занимается реконструкцией сгоревшего в 2016 году ОКН кинотеатра «Октябрь». По информации властей, работы на объекте с сентября 2022 года ведет московское ООО «Стройресурс». Сумма контракта превышает 2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Октябрь» построили в 1909 году

Кинотеатр «Октябрь» построили в 1909 году



СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовные дела в отношении замдиректора управления по капитальному строительству региона, главного специалиста отдела капстроительства за получение взятки на общую сумму 900 тыс. руб. и взяткодателя — директора подрядной организации. Расследование связано с реконструкцией КРК «Октябрь» стоимостью более 1 млрд рублей, сообщили в ведомстве. Имена фигурантов следствие не разглашает.

По данным портала органов власти Астраханской области, ремонтом «Октября» занимается московское ООО «Стройресурс». Фирма получила подряд на реконструкцию здания кинотеатра 30 июня 2022 года. Директор компании Евгений Луговитин подписал два контракта с УКС региона на общую сумму 2,8 млрд руб., указано на сайте «ЕИС Закупки». Разрешение на строительство было получено 9 сентября того же года. Изначально реконструкцию кинотеатра оценили в 1,40 млрд руб., сдать объект планировали в четвертом квартале 2024 года. Однако работы продолжаются до сих пор, а цена контракта увеличилась до 2,6 млрд руб. в конце декабря прошлого года.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в ноябре 2003 года на ул. Малая Дмитровка, 8. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредители — Евгений Луговитин и Станислав Маслаков. 2024 год компания завершила с 453% ростом выручки (7,1 млн руб.) при обороте 361 млн руб. (-48%). Основные заказчики, помимо УКС Астраханской области: Минкультуры России (один контракт на 1,9 млрд руб.), ФКП «Росгосцирк» (три контракта на 638,7 млн руб.), КУ РК «Главное управление капитального строительства» (один контракт на 278,3 млн руб.).

По версии следствия, замдиректора управления по капстроительству получил от «Стройресурса» единовременную взятку в 500 тыс. руб. (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Деньги, как утверждают в СК, предназначались для «покровительства» при строительном контроле. Параллельно главный специалист отдела капстроительства ежемесячно брал у подрядчика по 80 тыс. руб., всего — не менее 400 тыс. руб. (ст. 290 УК РФ). В отношении представителя подрядной организации также возбуждено уголовное дело за дачу взятки (ст. 291.2 УК РФ). В настоящее время следствие устанавливает круг причастных лиц и проверяет возможные дополнительные эпизоды.

Кинотеатр «Октябрь» входит в число объектов культурного наследия регионального значения. Здание площадью 6 тыс. кв. м построили в 1909 году по проекту архитектора Виктора Вальдовского-Варганека на пересечении улиц Володарского и Молодой Гвардии в историческом центре Астрахани. Тогда в здании, напоминавшем замок, располагался театр «Модерн». Владельцами были инженеры пароходного общества «Кавказ и Меркурий» Александр Кадьянов и Александр Александров. Уникальность театра в том, что на первом этаже сделан зимний (ботанический) сад с тропическими растениями, в том числе пальмами, террариумами и клетками для птиц.

В годы гражданской войны театр «Модерн» был превращен в лазарет. В 1956 году он получил новое название — «Октябрь» и был реконструирован в неоклассическом стиле. В 1998 году постановлением губернатора Анатолия Гужвина кинотеатр был передан ООО «Праздник» из-за нехватки средств на его содержание. В 2000-х годах «Октябрь» преобразился в культурно-развлекательный комплекс с ночным клубом, залом «Модерн», зимним садом и боулинг-центром.

В 2010 году сеансы в кинотеатре прекратились из-за проблем с крышей. В тот же период владелец комплекса обратился к областному правительству с просьбой расторгнуть соглашение об аренде. В ноябре 2011 года КРК «Октябрь» встал на баланс Минкульта Астраханской области. Вскоре после закрытия ныне ликвидированное астраханское ООО «Кротон» начало реконструкцию кинотеатра, которую планировали завершить сначала в 2016 году, а затем срок продлили до 2017-го. В конце декабря 2016 года, когда здание готовились вводить в эксплуатацию, внутри него случился пожар. Огонь охватил 1,2 тыс. кв. м и угрожал перекинуться на соседнее здание, в котором расположена дума Астраханской области, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Объект не могли поделить несколько лиц, в связи с чем предполагалось, что в здании могли устроить поджог, рассказал близкий к мэрии источник «Ъ».

Согласно официальной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в малом зале, где находилось звукозаписывающее оборудование.

О необходимости реконструкции КРК «Октябрь» заговорили в 2019 году с приходом на пост губернатора Игоря Бабушкина. Только в 2022 году был определен подрядчик — ООО «Стройресурс». В октябре 2023 года в ходе проверки восстановительных работ инженер компании Евгений Буевич доложил главе региона, что степень строительной готовности высокая: на тот момент велись работы в конференц-, концертном и лекционном залах. Специалист утверждал, что оставалось только нанести огнезащитное покрытие на колонны, покрасить стены, уложить керамогранит, а в 2024 году высадить растения.

Нина Шевченко