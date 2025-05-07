В Саратовской области разрешения на строительство начали выдавать через ИСОГД

В Саратовской области внедрили выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию с помощью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства цифрового развития и связи.

Запуск ИСОГД в промышленную эксплуатацию состоялся в регионе в июне минувшего года. В ней представлены материалы в текстовой и графической форме. Речь идет об информации, касающейся в том числе пространственного развития территорий, их застройки, объектов капстроительства.

Система наполняется цифровыми услугами постепенно. Так, теперь в ней есть такие услуги, как выдача разрешения на строительство (https://gosuslugi.ru/600168/1), выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (https://gosuslugi.ru/600143/1), направление уведомлений о соответствии параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке (https://gosuslugi.ru/600153/1), о соответствии построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (https://gosuslugi.ru/600171/1) и о планируемом сносе или о завершении сноса объекта.

По словам министра цифрового развития и связи Саратовской области Владимира Старкова, система оптимизирует и упрощает работу органов власти. Поданные физическими и юридическими лицами через gosuslugi.ru заявления по вышеуказанным услугам поступают напрямую в ИСОГД. В ходе их обработки в системе формируется единая база данных. Часть загруженной информации отображается в публичном пространстве на региональном портале https://geo.mcrssar.ru. Речь идет, например, о технических и юридически важных сведениях об объекте, среди которых площадь застройки, земельного участка, его кадастровый номер, адрес объекта недвижимости.

Павел Фролов