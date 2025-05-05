В Астраханской области заработает еще один томатный завод

На территории Астраханской области появится второй завод по выпуску томатной пасты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Объект заработает в селе Зайковка Красноярского района. Его возведением занимается ООО «Томарина».

На территории завода уже готовы 18 теплиц, еще 13 находятся на стадии строительства. Там применяются «умные теплицы» с программным управлением.

16 апреля на заводе приступили к посадке рассады в теплицах. К 12 мая планируется переезд молодых растений в открытый грунт.

Павел Фролов