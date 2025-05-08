С «Альтернативы для Германии» временно сняли статус экстремистской организации

Федеральное ведомство по охране конституции Германии перестанет классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию до тех пор, пока суды не подтвердят законность такой характеристики. Также ведомство обязалось не давать такую оценку публично, сообщили в пресс-службе административного суда Кёльна.

Формально спецслужба сейчас рассматривает АдГ как партию, лишь «подозреваемую в экстремизме», пишет Bild.

Ведомство обязалось изменить статус партии после того, как представители АдГ обратились в суд и стали оспаривать признание ее правоэкстремистской. Еще неизвестно, когда суд примет решение по иску партии, пишет AFP. В партии назвали произошедшее первым шагом на пути к «опровержению всех обвинений в экстремизме»

Ведомство классифицировало АдГ как экстремистскую партию 2 мая. Этот статус позволяет спецслужбам следить за членами партии, например прослушивая их телефонные разговоры. Деятельность организации пока не запрещена, поскольку соответствующее решение может принять только Федеральный конституционный суд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германию лишают "Альтернативы"».