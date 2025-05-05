АдГ пытается оспорить решение о признании партии экстремистской

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала апелляцию в административный суд Кёльна в связи с признанием ее экстремистской. Об этом в понедельник сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя партии.

Адвокат партии Кристиан Конрад утверждает, что «деятельность АдГ не противоречит конституции, партия не ведет ксенофобскую или антиисламскую агитацию», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Защита АдГ требовала от ведомства по охране конституции до 08:00 (09:00 мск) сегодня, 5 мая, изменить решение о признании партии правоэкстремистской. В противном случае адвокаты угрожали подать апелляцию.

2 мая контрразведка Германии классифицировала АдГ как экстремистскую партию. В ведомстве объяснили это решение несправедливым отношением представителей партии к меньшинствам, в частности мигрантам и мусульманам. В партии назвали это сильнейшим ударом по демократии. При этом деятельность организации пока не запрещена, поскольку соответствующее решение может принять только Федеральный конституционный суд.

Приведет ли признание АдГ экстремистcкой к ее запрету, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая