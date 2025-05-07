В Москву прилетел президент Экваториальной Гвинеи

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Фото: пресс-служба президента РФ

Руководитель африканского государства поучаствует в мероприятиях, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ним сегодня, 7 мая, в Москву прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме них в Москву 9 Мая приедут руководители более 20 стран.