На парад Победы в Москве приедут более 20 глав государств и правительств

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «архиважным» праздник 9 Мая. По его словам, на параде в честь 80-летия Победы в Москве ожидают более 20 глав государств и правительств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. Особенно она важна именно сейчас, когда в Европе снова поселился нацизм и когда в Европе мы не видим единодушного желания искоренить его незамедлительно»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

О намерениях приехать в Москву 9 мая говорили президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, председатель Китая Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, а также президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии — Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы — Мигель Диас-Канель.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании. По данным Politico, президент Украины Владимир Зеленский хочет 9 мая созвать представителей европейских стран в Киеве.