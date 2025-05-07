Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: пресс-служба президента РФ Си Цзиньпин

Фото: пресс-служба президента РФ

Самолет приземлился около 18:00 мск, передает «РИА Новости». Генсек ЦК Коммунистической партии Китая пробудет в Москве до 10 мая. Он прибыл в Россию по приглашению президента России Владимира Путина.

Кроме него в Москве 9 Мая будут более 20 руководителей разных стран. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер Армении Никол Пашинян, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.