Президент Бразилии прилетел в Москву

Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы приземлился в московском аэропорту Внуково-2, передает «РИА Новости». Глава южноамериканского государства прибыл в Россию, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Кроме того, бразильская сторона в эти дни собирается подписать с представителями российских компаний несколько соглашений, сообщало издание Exame. Среди них — договор о сотрудничестве с компанией по производству обогащенного урана «Техснабэкспорт» («дочка» «Росатома») для совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче радиоактивного сырья в Бразилии. Также бразильская делегация собирается заключить сделку с компанией НОВАТЭК для дальнейшего развития инфраструктуры СПГ, сообщает издание со ссылкой на источники.

Сегодня, 7 мая, в Москву также прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме него в Москве 9 Мая будут более 20 руководителей разных стран.