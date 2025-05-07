«Аэрофлот» вернет средства пассажирам отмененных рейсов

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) корректирует расписание рейсов и отменяет некоторые из них из-за ограничений в работе Шереметьево и аэропортов Центральной России. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания оформит вынужденный возврат средств. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Речь идет о рейсах «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU. Если билет приобретен на сайте или в офисах «Аэрофлота», возврат произойдет автоматически. Как правило, это занимает не более одного дня. Пассажирам, купившим билеты в агентствах, необходимо обратиться за возвратом в место их приобретения.

Клиенты, которым оформлен возврат, могут в течение трех суток от времени вылета отмененного рейса купить новый билет с тем же классом обслуживания, тарифом и маршрутом. Вылет по новому билету должен состояться в течение семи дней после отмененного рейса.

Трансферным пассажирам, которые уже начали следовать по маршруту, а также путешественникам с субсидированными билетами и ветеранам Великой Отечественной войны «Аэрофлот» забронирует новую перевозку на ближайшие доступные рейсы. Для этого нужно обратиться по месту первоначального приобретения билета или к представителям авиакомпании в аэропорту.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в авиагаванях других регионов. В связи с этим «Аэрофлоту» пришлось отменить более 100 рейсов в Москву и из нее. Закрытие аэропортов было связано с атаками БПЛА. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.